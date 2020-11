Polonia-Ucraina: Milik titolare e capitano, 10 “italiani” presenti al fischio d’inizio

Arkadiusz Milik è ai minimi storici del suo rapporto col Napoli, ma con la sua Polonia stasera sarà titolare e porterà la fascia di capitano.

L’attaccante della formazione partenopea farà coppia con Piatek, data l’assenza di Robert Lewandowski.

Ben 10 gli “italiani” tra titolari e panchinari, Skorupski, Walukiewicz e Zielinski saranno al via dal 1′, dalla panchina Szczesny, Linetty, Glik, Reca, Bereszynski per la Polonia, Malinovskyi per l’Ucraina.

POLONIA (4-4-2): Skorupski; Gummy, Walukiewicz, Bochniewicz, Rybus; Placheta, Klich, Goralski, Zielinski; Milik, Piatek.

All. Brzeczek

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Krvystov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Kovalenko, Makarenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

All. Shevchenko.

