Polonia, Paulo Sousa: “Positivo per la sfida, Zielinski sarà fondamentale. Svezia ottima squadra”

L’allenatore della Nazionale polacca, Paulo Sousa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida delicata contro la Svezia. “Sono positivo per oggi. Facciamo quello che ci piace, vogliamo vivere questi momenti. La squadra sta bene, servirà velocità e qualità individuale. Zielinski oggi sarà fondamentale, così come i nostri attaccanti, speriamo siano tutti ispirati. Dobbiamo stare sempre corti per non soffrire sulle loro ripartenze. La Svezia è un’ottima squadra, sono secondi nella statistica del recupero palla e possono metterci in difficoltà“.

Foto: Dal sito ufficiale della Polonia