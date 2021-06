Polonia, Milik non recupera dall’infortunio. Salterà l’Europeo

I canali ufficiali della Polonia hanno comunicato che l’attaccante Arkadiusz Milik non prenderà parte al prossimo Europeo. Un problema al menisco ha fermato l’ex Napoli, che nel test atletico decisivo effettuato poche ore fa ha ricevuto un esito negativo. Il 27enne non potrà essere a disposizione a pieno regime per allenamenti e partite e dunque ha già lasciato il ritiro per tornare al suo club.

Arkadiusz Milik nie zagra na UEFA EURO 2020. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 7, 2021

Foto: Twitter personale Milik