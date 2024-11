Polonia, Lewandowski out per un infortunio alla schiena

Dopo la sconfitta per 1 a 0 contro la Real Sociedad, Robert Lewandowski ha lasciato la Reale Arena con un fastidio alla schiena che gli impediva di camminare normalmente. Dopo gli esami alla Ciudad Deportiva, che hanno confermato il problema, la Federazione polacca ha deciso di esentarlo dagli impegni internazionali, permettendogli di restare a Barcellona per il recupero.

Di seguito il comunicato della Polonia:

“La Federcalcio polacca informa che Robert Lewandowski non prenderà parte al ritiro di novembre della nazionale polacca in preparazione alle partite della UEFA Nations League contro Portogallo e Scozia. Il motivo dell’assenza del capitano della Nazionale è un infortunio alla schiena riportato in una partita di campionato contro la Real Sociedad, che lo ha escluso dalle partite per una decina di giorni”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona