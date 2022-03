Uno degli spareggi per strappare il pass Mondiale era quello tra Polonia e Svezia che, al triplice fischio, ha visto i polacchi esultare. Decisive le reti di Lewandowski e Zielinski, che trascinano i propri compagni e risultano decisivi per volare verso il Qatar. Cocente delusione per Ibrahimovic, partito dalla panchina e subentrato all’80’.

Foto: Twitter Euro 2020