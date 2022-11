Polonia, i convocati per il Mondiale: presenti 11 “italiani” in lista

Arriva la distinta della Nazionale polacca con i convocati del ct Czeslaw Michniewicz per il Mondiale in Qatar. Presenti ben undici italiani in lista. Il reparto dei portieri sarà tutto “made in Serie A” e sarà composto da Dragowski, Skorupski e Szcezesny. In difesa ci saranno Kiwior, Glik e Zalewski. A centrocampo confermati Zurkowski e Zielinski. Mentre in attacco ci saranno Milik e Piatek che si contenderanno la maglia per giocare con Lewandowski. Di seguito l’elenco completo.

Portieri Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus)

Difensori: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont), Zalewski (Roma)

Centrocampisti: Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skoras (Lech Poznan), D. Szymanski (AEK Atene), S. Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Fiorentina).

Attaccanti: Lewandowski (Barcellona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana), Swiderski (Charlotte FC)

Foto: Instagram Polonia