Polonia, ecatombe di infortuni. Dopo Milik ko anche Lewandowski e Swiderski

La Polonia si avvicina a Euro 2024 con una ecatombe di infortuni. In particolare in attacco. Dopo aver detto arrivederci ad Arkadiusz Milik, operato oggi al J Medical ed escluso dalla rassegna continentale a una settimana dall’esordio contro l’Olanda, l’allenatore è in apprensione anche per altri due attaccanti. Nell’amichevole contro la Turchia, sia Karol Swiderski, punta dell’Hellas Verona, che Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona, hanno infatti dovuto abdicare prima dell’intervallo.

Da valutare i loro problemi, con esami che domani stabiliranno l’entità degli infortuni

