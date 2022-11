Polonia-Arabia Saudita, Szczesny para un rigore. Zielinski porta in vantaggio i polacchi

Primo tempo pieno di emozioni quello tra la Polonia di Lewandowski e l’Arabia Saudita. Al 39′ Lewa mette una palla in area a Zielinski, che a rimorchio trasforma il tap-in portando in vantaggio la Polonia. Protagonista fino ad ora del match anche il portiere della Juventus, Szczesny che è fenomenale sia sul rigore di Al Dawsari che sulla ribattuta successiva, portando la sua squadra in vantaggio negli spogliatoi

Foto: Instagram personale