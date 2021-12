Polmonite per Commisso: il patron della Fiorentina torna negli Stati Uniti

Rientro anticipato negli Stati Uniti per Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina costretto al ritorno negli USA a causa di una fastidiosa polmonite. A comunicarlo è il club viola attraverso un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica che il presidente Rocco Commisso, arrivato in Italia già con una fastidiosa polmonite, d’accordo con lo staff medico della società e lo staff medico che lo segue in America, ha deciso di rientrare negli Stati Uniti nella giornata di oggi. Le condizioni climatiche non favorevoli e la situazione medica da monitorare hanno suggerito di optare per questa soluzione. La Famiglia Viola augura al suo presidente un buon rientro”.

FOTO: Twitter Fiorentina