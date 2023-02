Polmonite per Blanc. Il comunicato del Lione: “Le sue condizioni sono in miglioramento”

Giorni di apprensione in casa Lione, con il tecnico Laurent Blanc, ex Inter e Napoli, che è in cura per un caso acuto di polmonite.

Arriva il comunicato del Lione, che rassicura sulle condizioni del tecnico freancese: “Attualmente in cura per la polmonite, Laurent Blanc è a riposo e vede le sue condizioni migliorare ogni giorno. Abbiamo un pensiero per il nostro allenatore e speriamo di rivederlo molto presto in panchina”.

Des nouvelles de notre coach 🔴🔵 Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, Laurent Blanc est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. Nous avons une pensée pour notre coach et espérons le revoir très vite sur le banc 🙌 — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2023



Foto: twitter Lione