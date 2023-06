Polito: “Col Monterosi c’erano tre mila persone, oggi sold out. Vedere un’intera città allo stadio è l’orgoglio più grande”

Intervistato da Radio Bari il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, ha così commentato a caldo la vittoria contro il Sudtirol che ha permesso ai pugliesi, in virtù del miglior piazzamento in classifica, di accedere alla finale play off di Serie B: “Vedere una città allo stadio è l’orgoglio più grande che ci possa essere. Alla mia prima partita contro il Monterosi c’erano tremila persone, oggi c’era il sold-out. Oggi i ragazzi sono stati fantastici, nel secondo tempo anche io ho dato tutto quello che avevo dentro. Questi giocatori, insieme al loro grande allenatore che viene spesso criticato, hanno fatto qualcosa di encomiabile”.

Poi ha proseguito: “La proprietà non ci fa mancare niente, magari potessimo averla a tempo lungo. Da direttore abbraccio tutto, città, tecnico ed i miei fantastici giocatori, mi ero promesso di non esultare in caso di gol, ma non ce l’ho fatta e mi sono striato per esultare. Adesso avanti con il sogno perché non abbiamo fatto ancora niente. Sono sincero, dopo Bolzano non ho dormito. Non bisogna portare ansia in un momento in cui la città stava vivendo da questa gara, con la massima serenità ho detto ai ragazzi che ce l’avremmo messa tutta, ma che sarei stato orgoglioso indipendentemente dal risultato”.

Foto: Twitter Bari