Polito: “Catanzaro e Avellino erano le favorite. Ma hanno pensato più a noi che ai loro problemi, parlando troppo”

Conferenza stampa del ds del Bari, Ciro Polito, che ha parlato dopo la promozione in Serie B dei pugliesi, togliendosi anche molti sassolini dalle scarpe contro le rivali più accreditate per la promozione, come Avellino e Catanzaro.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda i sassolini ne ho talmente tanti che due scarpe non bastano, ma è arrivato il momento di levarseli penso. All’inizio Avellino e Catanzaro erano le favorite, avendo chiuso entrambe l’anno scorso al secondo posto e davanti al Bari. Sono partite entrambe con lo stesso organico, una buona ossatura, e lo stesso allenatore della scorsa stagione e hanno inserito dei giocatori, quindi dovevano partire con un margine su di noi, che abbiamo quasi ricostruito tutto, cambiando tecnico, direttore sportivo e diversi giocatori. Hanno potuto programmare molto prima di noi quindi toccava al Bari alzare il livello. Erano in vantaggio, avevano tempo di lavorare e speso tantissimi soldi come ha fatto anche il Bari. Ma invece di guardare in casa propria hanno preferito parlare del Bari per un intero campionato. Siamo stati gli unici a non parlare mai degli altri. Avellino e Catanzaro hanno pensato sempre al Bari invece di pensare ai loro problemi”.

Foto: Twitter Bari