Polito: “Campionato strameritato. Mignani? Bravo in tutto il campionato”

Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, ha mostrato la propria soddisfazione per la promozione raggiunta. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Eleven Sports: “Festa meritata, sofferta. Non posso che ringraziare questi ragazzi encomiabili. In ritiro quest’estate eravamo in cinque, per il Covid. Il Bari ha strameritato questo campionato. Volevo una squadra di 24 titolari, e così è stato. Mignani? È stato bravo in tutto il campionato. Dopo il momento no – riporta tuttobari.com – ci siamo rinchiusi tra di noi. E abbiamo ritrovato gli attributi. Quando iniziamo a ricostruire? Ora si fa festa, per costruire c’è tempo“.

Foto: Twitter Bari