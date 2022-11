Politano: “Voglio tatuarmi lo Scudetto, a Napoli mi sento a casa. Sono rimasto per la fiducia di Spalletti”

Durante l’intervista concessa alle Cronache di Napoli, Matteo Politano, ha parlato del grande avvio di stagione del Napoli: “Vi aspettavate un Napoli così forte e in testa alla classifica? Onestamente sì, ce lo aspettavamo. Sin dal primo giorno vedevamo che si stava creando un gruppo forte, con qualità tecniche ma anche umane. Poi, certo, anche il fatto che nessuno in estate puntasse su di noi, che non indicassero il Napoli tra le favorite per lo scudetto, ci ha dato una carica supplementare. E dal primo allenamento a Dimaro siamo scesi in campo per dimostrare che questo scetticismo era ingiustificato e che il Napoli, pur rinnovato, era forte. Voglio tatuarmi lo scudetto, siamo un gruppo forte e in questa città mi sento a casa.”. Poi ha proseguito parlando del suo rapporto con Luciano Spalletti: “In estate ho deciso di rimanere perché ho incassato la fiducia del club e del mister, che è molto bravo a coinvolgere tutti, a farci sentire importanti”.

Foto: Twitter Napoli