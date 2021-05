Politano spera nella convocazione dopo una stagione da record

Matteo Politano è stata una delle note positive del Napoli e uno di quei giocatori che si è distinti di più in questa stagione. Adesso si sta giocando la convocazione per l’Europeo, ma di più Politano non può fare. Una stagione da record per lui con la maglia del Napoli: 9 gol in campionato, più quello in Europa League contro la Real Sociedad. Sia da quando è partito titolare sia da subentrante Politano ha dato sempre il suo contributo crescendo in fase realizzativa. Ieri con l’Italia anche una doppietta anche se contro il modesto San Marino, ma Roberto Mancini può considerare di avere a disposizione un giocatore che parte da destra e sa essere pericoloso come pochi quando si accentra.

Foto: Twitter Italia