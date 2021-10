Politano: “Si sta molto bene al primo posto. Siamo un gruppo che non molla mai”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro per fare il punto della situazione sull’inizio di stagione. Di seguito le sue parole.

“Si sta molto bene al primo posto, ma il campionato è ancora lungo e noi dobbiamo restarci quanto più possibile in quella posizione. Il nostro approccio sarà sempre ,o stesso, voglia di giocare, vincere, di imporre il nostro gioco. Come a Firenze abbiamo sofferto, ma poi abbiamo ribaltato la partita e cosi dobbiamo continuare. Quest’anno siamo partiti bene anche nei momenti di difficoltà ne siamo usciti bene, siamo un grande gruppo che non molla mai”.

Foto: Twitter Politano