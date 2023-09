Politano: “Se vogliamo confermare lo scudetto, gare del genere dobbiamo vincerle a ogni costo”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Genoa.

Queste le sue parole: “C’è soddisfazione per il gol, ma non per il risultato. Dovevamo portare a casa una vittoria. Dopo un brutto primo tempo e un inizio secondo tempo col gol subito, c’è stata una buona reazione. Ma se vogliamo continuare a tenere lo Scudetto sul petto queste partite vanno assolutamente vinte”.

Quanto ti senti leader di questo Napoli? “Ci sono tantissimi leader, s’è visto l’anno scorso che il gruppo fa la forza. Quest’anno bisogna lavorare tanto per toglierci tante altre soddisfazioni”.

Sentite la responsabilità di essere campioni d’Italia? “Sì, contro di noi vogliono dare tutti il massimo. Ma anche noi dobbiamo dare il massimo per onorare ogni partita”.

