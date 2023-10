Politano: “Punto importante. All’intervallo ci siamo detti che stavamo facendo una brutta figura”

Matteo Politano, ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Napoli e Milan.

Queste le sue parole: “E’ un punto che vale tanto, siamo felici della reazione, abbiamo fatto un secondo tempo perfetto, con una reazione da grande squadra, dopo un primo tempo brutto. Peccato per l’ultima palla di Kvara perché potevamo anche vincerla”.

Non segnavi da due anni al Maradona. “Finalmente sono tornato a segnare qua, ultimamente lo facevo solo fuori casa. Solo felice di questo, ora continuiamo su questa strada e ripartiamo dalla ripresa di oggi”.

Cos’è cambiato all’intervallo? “Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti che così non si poteva continuare, che dovevamo dare tutto, per noi stessi e per i tifosi, perché stavamo facendo una brutta figura”.

Foto: Instagram Napoli