Politano: “Pareggio giusto, abbiamo fatto una grande partita in casa dei campioni d’Italia”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno del Napoli, Matteo Politano, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter: “Per noi era importante reagire subito dopo la brutta sconfitta di domenica, siamo venuti in casa dei campioni d’Italia e abbiamo fatto una grande partita”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo affrontato trasferte complicate, venire a Milano e portare a casa quattro punti non è facile, è importante anche il punto fatto a Torino. Ci vuole tempo, dobbiamo continuare così”.

Infine: “Sarebbe stato bello portare a casa una vittoria, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto perché anche l’Inter ha avuto le sue occasioni. Il pareggio penso rispecchi l’andamento della partita”.

