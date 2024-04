Politano: “Oggi non possiamo sbagliare. Sappiamo quanto è importante questa partita”

L’attaccante del Napoli Matteo Politano, a pochi minuti dal calcio d’inizio della gara tra i partenopei e l’Empoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Oggi non bisogna sbagliare. Quest’anno diverse volte non siamo riusciti a portare a casa il risultato in partite di questo tipo. Ma questa settimana ci siamo confrontati e sappiamo bene quale sia l’importanza di questa gara”

Foto: Instagram Politano