Politano: “Non possiamo prendere dei gol così, vogliamo assolutamente la qualificazione”

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato dopo il pareggio con l’Union Berlino ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Oggi è difficile spiegare quello che è successo. In queste partite non si possono prendere questi gol, loro non hanno mai tirato in porta e noi abbiamo creato tanto, ma ora bisogna continuare a lavorare. Abbiamo altre due partite, dobbiamo assolutamente qualificarci”.

Sul momento personale: “Io lavoro tutti i giorni e sento la fiducia del mister, la ripago con gol e assist”.

Foto: Twitter Napoli