Politano: “Non ho mai rifiutato la destinazione Napoli. Questi tifosi mi sono sempre piaciuti e sono contento di scendere in campo per loro”

Il neo acquisto del Napoli Matteo Politano ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono contento di questa scelta: il 4-3-3 è il modulo in cui mi esprimo meglio. Il mio obiettivo è quello di tornare a grandi livelli e il Napoli mi permetterà di farlo. Uno dei miei obiettivi è la Nazionale: voglio l’Europeo. Gattuso? Mi piace come lavora: con lui usiamo molto il pallone a differenza che con Conte. All’Inter lavoravamo soprattutto sull’aspetto fisico“.

Conclude…

“Non ho mai rifiutato la destinazione di Napoli. C’erano stati dei problemi di documenti con Carnevali che non sto neanche a sottolineare. Sono contento di essere arrivato con due anni di ritardo. Questi tifosi mi sono sempre piaciuti e sono contento di scendere in campo per loro“.

Foto: Twitter personale