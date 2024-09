Politano: “Neres? Mi ha impressionato. McTominay e Gilmour? Eccezionali, portano entusiasmo ed esperienza”

Ai microfoni di Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore del Napoli, Matteo Politano. L’esterno partenopeo ha parlato dei nuovi arrivi. Su Neres: “Giusto che in una squadra forte ci siano due giocatori dello stesso livello: con i cinque cambi è giusto avere chi è in grado di cambiare la partita. Si è presentato bene in campo e nello spogliatoio, è stato subito protagonista: grande qualità, mi ha impressionato. Siamo la fascia destra più forte d’Italia? Lo dirà il campo. La partita con il Parma è stata intensa, sudata fino all’ultimo: però quando riesci a vincere match così, ritrovi la compattezza che lo scorso anno sembrava smarrita. Siamo contenti a livello mentale di aver ritrovato compattezza e spirito di squadra”. Su McTominay e Gilmour: “Sono eccezionali: sono diversi, ma completano un grandissimo centrocampo. Due giocatori di personalità, che porteranno entusiasmo ed esperienza”.

