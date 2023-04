Politano: “Milan forte e con grandi calciatori, non dobbiamo concedergli spazio in contropiede”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha così parlato prima della sfida contro il Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: “Manco poco, ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover scendere in campo e dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, servirà mantenere l’equilibrio”.

Poi ha proseguito parlando del rientro di Victor Osimhen: “Tanto, ti dà profondità ed è bravo in campo aperto. Dovremo essere bravi a metetrlo a loro agio”.

Infine, su cosa hanno imparato dopo la sfida dell’andata: “Sapevamo che il Milan è una squadra fortissima con grandi giocatori. Dovremo essere equilibrati e non lasciare spazio ai contropiedi“. E sulla grande cornice di pubblico al Maradona: “I nostri tifosi sono stati sempre presenti: ci daranno una grandissima mano”.

Foto: Twitter Napoli