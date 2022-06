Politano: “La mancata convocazione all’Europeo? Sapevo di partire indietro”

Matteo Politano ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia: “Sono contento, l’Ungheria è una squadra che gioca a calcio, non la buttavano quasi mai. La mancata convocazione all’Europeo? Più che farmi male, sapevo di partire dietro a chi poi effettivamente è stato convocato. Ora sto cercando di fare bene e dare il massimo, ma qui ci sono tanti calciatori forti. Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, ed è stato necessario prendere le misure nei primi 20 minuti, non è mai facile giocare a distanza così ravvicinata“.

Foto: Twitter Napoli