Politano: “La Lazio aspettava solo di ripartire, siamo stati dei polli a concederglielo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno del Napoli, Matteo Politano, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio: “Nella ripresa abbiamo perso troppi palloni, la Lazio aspettava di ripartire in contropiede e siamo stati dei polli a concederli. Ci è mancata velocità nel giro palla, a farla arrivare sugli esterni. Strascichi? Non penso. Nel primo tempo abbiamo fatto un grande inizio, loro hanno segnato alla prima occasione. C’è da lavorare tanto, il mister è arrivato da poco ed è normale che quando ci sono dei cambiamenti bisogna lavorare”.

Poi ha proseguito: “Sconfitta che serve? Pensiamo partita dopo partita, abbiamo giocatori nuovi e il mister anche. C’è da lavorare abbiamo del tempo, il campionato è iniziato adesso“. E, infine, sulla Nazionale: “Il mister Spalletti dimostrerà il suo talento come lo ha dimostrato anche a Napoli”.

Foto: Twitter Napoli