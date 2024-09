Politano-Kvara, il Napoli conduce 2-0 sul Monza all’intervallo

Il Napoli conduce 2-0 sul Monza al termine della prima frazione di gioco. Gli uomini di Antonio Conte la sbloccano con Matteo Politano: l’esterno cerca lo scambio con Lukaku, il belga viene anticipato ma il triangolo si chiude lo stesso e Politano, da posizione defilata, con un sinistro a giro buca Turati e realizza il suo primo gol in campionato. Il raddoppio arriva Khvicha Kvaratskhelia: errore di Turati in costruzione, palla in verticale su McTominay che, in area calcia, Carboni si oppone ma nel rimpallo Kvara si ritrova un rigore in movimento e non sbaglia.

Foto: Instagram Napoli