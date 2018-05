Politano: “Inter? Al futuro ci pensano il Sassuolo e il mio agente. Ora…”

Matteo Politano, attaccante del Sassuolo all’esordio in Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole con l’Arabia Saudita. Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, nella ripresa siamo calati. C’è ancora da migliorare. Il mister ci chiede di essere offensivi e di mettere negli ultimi metri la nostra qualità. L’esordio? Ero un po’ emozionato e non mi sono espresso al meglio. Il mister mi ha chiesto di giocare un po’ largo e lasciare spazio agli inserimenti di Florenzi. Il mercato e i rumors sull’Inter? Io non ho scelto ancora niente. Ci stanno pensando il mio agente e il Sassuolo. Io sono a disposizione di quello che mi dice il Sassuolo. Dove spero di andare? Questa stagione mi ha portato in alto, stagione migliore non si poteva fare. Ora sono concentrato sulla Nazionale, spero di giocare anche nelle prossime amichevoli, magari dall’inizio”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo