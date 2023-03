Politano: “Giocherà Retegui in attacco, è un ragazzo di prospettiva”

Intervistato da Rai Sport, Matteo Politano ha anticipato che Mateo Retegui giocherà titolare al centro dell’attacco nella partita che l’Italia dovrà disputare al Maradona contro l’Inghilterra di Southgate. Alcune parole dell’attaccante del Napoli: “C’è grande voglia di partire bene e mettere subito le cose in discesa. Sappiamo che sarà difficile ma ci teniamo tanto per iniziare alla grande. Gioca Retegui in avanti. Speriamo possa fare una grande partita anche se non sarà facile. E’ un ragazzo di grande prospettiva e bisogna lasciarlo tranquillo”.

