Politano e doppio Osimhen: il Napoli riparte con una vittoria a Frosinone (3-1). Il Verona vince a Empoli (1-0) con Bonazzoli

Il Napoli riparte da dove aveva finito, vincendo la prima gara da campioni d’Italia battendo il Frosinone neopromosso allo Stirpe per 3-1.

Si apre con il vantaggio del Frosinone la sfida dello Stirpe: il nuovo arrivato Cajuste commette fallo in area di rigore, nessun dubbio per l’arbitro Marcenaro che fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Harroui che non sbaglia e sigla il primo gol della stagione 2023-24. Al 24′ la risposta degli uomini di Rudi Garcia che trovano la rete della parità con Politano dal limite dell’area, non incolpevole Turati. Al 36′ il Napoli trova – momentaneamente – anche la rete del 2-1, ma il Var richiama Marcenaro per una posizione di fuorigioco nel corso dell’azione. Appuntamento con la rete del vantaggio solo rimandato. E infatti sarà Osimhen a regalare il 2-1 al Napoli.

Nella ripresa, al 55′ traversa di Baez per i ciociari. Al 58′ chance per Osimhen che calcia alto. Napoli che gestisce la gara, non rischia più di tanto, ma il Frosinone resta in partita fino al 79′, quando con un lampo, Di Lorenzo serve Osimhen che insacca per il 3-1 dei campioni d’Italia. Doppietta alla prima per il capocannoniere della passata stagione. Osimhen che lascia spazio a Simeone nel finale, l’argentino subito pericoloso con un destro, parato dal portiere del Frosinone.

Nell’altra gara, blitz del Verona in casa dell’Empoli. Subito 3 punti pesantissimi per gli scaligeri. Decide un gol di Bonazzoli al 75′.

Foto: twitter Napoli