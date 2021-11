Politano: “Contro il Legia gara importante. Ci serve la vittoria per il primo posto”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita della gara con il Legia Varsavia.

Queste le sue parole: “Sarà una gara fondamentale, dobbiamo vincere per forza per arrivare primi in classifica. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti, chi gioca dall’inizio e chi entra può cambiare la partita. All’andata ci hanno messo in difficoltà hanno cambiato l’allenatore e ci terranno a fare bene. Sono una buona squadra, fisica, che ci attaccherà alto. Dovremo stare attenti”.

Foto: Twitter personale