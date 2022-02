Politano: “Ci siamo complicati la vita da soli. Abbiamo fatto errori ingenui e contro queste grandi squadre li paghi”

Testa al campionato: “Fortunatamente fra tre giorni abbiamo già la possibilità di riscattarci. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte come la Lazio, ora dobbiamo ricaricare le pile per buttarci sul campionato”.

Sulla sconfitta: “Oggi abbiamo capito che se non lavori da squadra, di reparto, in entrambe le fasi, trovi squadre forti come il Barcellona o come può essere domenica la Lazio, che palleggiano bene. E poi la palla diventa difficile da recuperare. Purtroppo abbiamo fatto errori ingenui e contro queste grandi squadre li paghi”.

Foto: Twitter Napoli