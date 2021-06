Politano carica gli Azzurri: “Pronto a tifare come non mai!”

Matteo Politano, escluso d’eccellenza dalla spedizione dell’Italia per Euro2020, ha lanciato un messaggio d’incoraggiamento agli Azzurri sul suo profilo Facebook ufficiale: “Pronto a tifare come non mai!”, le parole del giocatore del Napoli.

Foto: Twitter Napoli