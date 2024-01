Politano alla Luis Alberto: l’Arabia era uno spot. Il rinnovo con il Napoli mai in dubbio

Matteo Politano si preparare a firmare il contratto per il rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2027. Non abbiamo avuto il minimo dubbio, alla larga da spot di ogni tipo per una soluzione diversa. Infatti, mai ne abbiamo parlato. Più o meno la stessa cosa accadde la scorsa estate con Luis Alberto, l’Arabia e la Lazio, il Mago poi ha rinnovato (come volevasi dimostrare…). Possiamo soltanto dire che l’Al–Shabab con il direttore sportivo Teti ha presentato una proposta fino a giugno per 2 milioni più bonus di ingaggio che sarebbe dovuta passare attraverso un accordo con il Napoli, considerato il contratto in scadenza. Le cifre iperboliche che sono state fatte sull’ingaggio di Politano non avevano motivo di esistere, l’Al-Shabab avrebbe inserito un’opzione biennale da 4 milioni più bonus. Ma Politano non ha pensato seriamente di lasciare il Napoli, il rinnovo era una priorità. La pubblicità progresso a suon di tweet con presunti – molto presunti – aggiornamenti è già un lontanissimo ricordo.

Foto: Instagram Napoli