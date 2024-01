Politano alla Luis Alberto: l’Arabia all’improvviso è sullo sfondo

Come volevasi dimostrare. Non abbiamo voluto cavalcare volontariamente le voci che davano Politano sul punto di trasferirsi in Arabia. È stata una scelta, esattamente come fu una scelta quella di non fare troppo peso alle voci delle scorsa estate che davano Luis Alberto sul punto di lasciare la Lazio per trasferirsi in Arabia. La priorità era quella di rinnovare con la Lazio, cosa che si è puntualmente verificata. Esattamente come la priorità di Politano è quella di prolungare il contratto e restare a Napoli, con buona pace di chi lo aveva messo su un aereo tra un “pressing”, “una svolta vicina” e “un’offerta faraonica di ingaggio”. Siccome conosciamo qualche dinamica, non ci siamo prestati e ci va bene così, comunque vada. Non sappiamo se il rinnovo a Napoli sia la cosa migliore per Politano, non sono scelte nostre, ma di sicuro sappiamo che all’improvviso l’Arabia è finita sullo sfondo. Senza escludere nulla, oggi è così. Esattamente come Luis Alberto…

Foto: Instagram Napoli