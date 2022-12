Polemiche sui festeggiamenti dell’Argentina. Di Maria risponde: “Andate a piangere da un’altra parte”

Eì trascorsa poco più di una settimana dalla vittoria in finale del Mondiale dell‘Argentina. Tante sono state le polemiche sugli eccessi dei festeggiamenti dei calciatori dell’Albiceleste.

Tra questi Rami, che ha definito antisportivi gli argentini, o chi si è scagliato contro i gesti del portiere Martinez.

Sui social, ha risposto in maniera secca lo juventino, Angel Di Maria, autore del 2-0 degli argentini in finale.

Di Maria ha scritto in un commento: “A chi critica come abbiamo festeggiato, andasse a piangere da un’altra parte”.

Foto: Instagram Di Maria