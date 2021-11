Poker Roma con lo Zorya: secondo posto sicuro, per il primo si deciderà tutto all’ultima giornata

In Conference League la Roma ha battuto 4-0 lo Zorya ottenendo la qualificazione. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo 15 minuti con la rete di Carles Perez su assist di El Shaarawy. Successivamente Zaniolo ha firmato il proprio secondo gol stagionale. Nella ripresa una doppietta di Abraham ha chiuso i giochi. Il quarto gol dell’inglese in rovesciata è da applausi. La squadra di Mourinho rimane al secondo posto nel girone alle spalle del Bodo/Glimt che ha battuto 2-0 il CSKA Sofia. Per il primo posto, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale, si deciderà tutto all’ultima giornata.

FOTO: Twitter Roma