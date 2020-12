Poker Napoli: gioiello di Insigne, poi Lozano, Demme e Petagna stendono il Crotone in 10

Vittoria agevole del Napoli all’Ezio Scida di Crotone, 4-0 per gli azzurri che hanno giocato quasi tutta la ripresa in superiorità numerica.

Parte aggressiva la squadra di casa e Koulibaly rimedia un sanguinoso cartellino giallo dopo soli 5′, ma il Napoli spinge e trova la rete del vantaggio con uno splendido destro a giro di Lorenzo Insigne, il trascinatore dei suoi nell’ultimo periodo.

La ripresa si apre male per i calabresi, al 49′ c’è una bruttissima entrata di Petriccione su Demme: l’arbitro Marinelli inizialmente opta per il giallo, ma lo chiamano al Var e dopo aver rivisto attentamente l’intervento non può fare altro che cambiare colore al cartellino, che diventa rosso per il centrocampista del Crotone.

Passano dieci minuti e Lozano raddoppia per il Napoli su un’imbeccata di Insigne, capace di mettere il messicano a tu per tu con Cordaz e di batterlo facilmente. Al 69′ entra Mertens e crea ulteriori problemi alla difesa nerazzurra, è suo l’assist per il 3-0 di Diego Demme, che con un destro rasoterra incrocia da fuori area e si aggiunge al tabellino dei marcatori. Nel recupero arriva il poker di Andrea Petagna, che fissa il risultato finale sul 4-0.

Foto: Twitter ufficiale Napoli