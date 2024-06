Poker (in rimonta) della Spagna sulla Georgia. Finisce 4-1, Roja ai quarti di Euro 2024. Ora sfida alla Germania

La Spagna domina la gara contro la Georgia e si qualifica ai quarti di finale di Euro 2024. Partita dominata dalle Furie Rosse, nonostante lo spavento iniziale con l’autorete di Le Normand a portare clamorosamente avanti la Georgia al 18′. Dopo alcuni minuti di sbandamento, la gara è stata un dominio della Roja, che pareggia al 39′ con Rodri, con un bel sinistro da fuori.

Ad inizio ripresa, arriva la rete di un altro centrocampista, Fabian Ruiz, che di testa insacca il vantaggio della Spagna. La Georgia accusa il colpo e si arrende all’evidente gap tencico degli iberici. Al 75′ Nico Williams chiude i conti con un grandissimo gol in contropiede, scavalcando la difesa georgiana e insaccando in rete. Nel finale, gioia anche per Dani Olmo all’83’, per ol 4-1 finale.

Dominio assoluto per la Spagna che chiude con 33 tiri, 13 in porta, 75% di possesso palla e dominio totale. Ora ai quarti di finale sarà sfida alla Germania per una sorta di finale anticipata.

Foto: Instagram Nico Williams