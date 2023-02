Poker e McDonald’s dopo il ko in Champions, Galtier: “Neymar ha diritto a un giorno di pausa”

Christophe Galtier in conferenza stampa ha commentato le ultime vicende che hanno per protagonista Neymar, pizzicato a un torneo di poker dopo il ko in Champions contro il Bayern Monaco e a mangiare un hamburger con gli amici al McDonald’s: “Ho parlato con lui, gli ho detto quello che pensavo. Neymar ha il diritto, nel suo giorno di riposo e recupero. È appassionato di poker, ha il diritto di giocare a poker. E poi gli ho detto cosa ho pensato della foto nel fast food che è venuta fuori. Ma questo rimane tra me e lui”.

Foto: Instagram Neymar