Poker dell’Arsenal e il Chelsea cade: Jesus subito in rete

Il Chelsea cade malamente sotto i colpi di un Arsenal cinico e preciso. I gunners hanno superato i blues per ben quattro reti a zero. Ad aprire le marcature al 15′ è stato Gabriel Jesus, il quale da appena arrivato fa capire subito di essersi integrato al meglio non perdendo la confidenza con la rete. Al 36′ arriva la firma di Odegaard e nel secondo tempo arrotondano il risultato Saka e Lokonga.

Foto: twitter Arsenal