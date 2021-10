Poker del Verona allo Spezia. Pari spettacolare tra Sampdoria e Udinese (3-3)

Si sono concluse le due gare della domenica alle 15.00 di questa 7a giornata di Serie A 2021-22.

Al Bentegodi tutto facile per l’Hellas Verona contro lo Spezia, Simeone al 4′, Faraoni al 15′ e Caprari al 42′ portano gli scaligeri al riposo sul 3-0. Bessa cala il poker al 71′. Espulso Simone Bastoni all’80’.

Spettacolo a Marassi tra Sampdoria e Udinese, apre le marcature Pereyra al 15′, poi la sfortunata autorete di Stryger Larsen pareggia i conti al 24′, il primo gol italiano di Beto al 43′ manda i bianconeri in vantaggio poco prima dell’intervallo dopo un controllo sulla sua posizione al VAR.

Quagliarella su rigore al minuto 48 trova il suo primo gol stagionale, battendo un altro record. Un missile di Candreva da fuori porta i blucerchiati in vantaggio al 69′, ma Forestieri fa 3-3 all’82’ dopo il check del VAR.

Foto: Twitter Hellas Verona