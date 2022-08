Poker del Lione al Troyes. A segno Tete (doppietta), Tagliafico e Lacazette

Seconda vittoria in campionato in Ligue 1 per il Lione, che ha rifilato un 4-1 al Troyes: dopo un primo tempo finito in parità sull’1-1, grazie al rigore di Tardieu che ha ripreso l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato Lacazette, nella ripresa l’OL ha dilagato. Tagliafico ha riportato avanti i suoi, trascinati poi dalla doppietta conclusiva di Tete per il 4-1 finale.

Seconda vittoria in campionato per il Lione, che sale a 6 punti.

Foto: sito Lione