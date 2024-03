Pohjanpalo leader anche in Finlandia: “Vogliamo l’Europeo”

A due giorni dalla sfida contro il Galles che deciderà il prosieguo del cammino della sua Finlandia verso l’Europeo, Joel Pohjanpalo, vero e proprio trascinatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Prima di tutto è bello rivedere i ragazzi e posso dire che siamo tutti in buona forma. Un punto di partenza non di poco conto in vista del match di giovedì. Anche perché solo con una vittoria accederemmo alla fase successiva. La gara è importante e la posta in gioco è alta. Il Galles è una squadra molto forte e noi per superarli dovremo giocare ad alto livello. Se riusciremo a mettere in mostra le nostre qualità sicuramente riuscremo a portare a casa un risultato importante. Che ci permetterebbe di giocare la gara decisiva per la qualificazione all’Europeo sul campo dell’Helsingin Olympiastadion”.

foto: Instagram Pohjanpalo