Pohjanpalo: “Fischi giusti, anche noi siamo arrabbiati e delusi”

Il capitano del Venezia, Joel Pohjanpalo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una buona partita sia in fase offensiva che in fase difensiva. Siamo veramente arrabbiati, comprendiamo la reazione del pubblico. Ci abbiamo provato fino alla fine, credendo nel nostro lavoro cercando di migliorare in ogni aspetto, anche realizzativo. E’ un momento così, creiamo tanto e non concretizziamo”.

Cosa c’è da fare ora? “Siamo molto arrabbiati a livello psicologico. In questo momento siamo uniti e abbiamo fiducia in quello che facciamo quotidianamente, in questa partita è mancato il risultato, ci riproveremo contro il Bologna”.

Cosa dici ai tifosi? Cosa serve per avere serenità? “I tifosi ci sono stati sempre vicini anche oggi, per 90 minuti e come dicevo prima capisco che sono arrabbiati, lo siamo anche noi. Abbiamo fatto ottime partite anche contro Parma, Udinese ed Inter, ma senza concretizzare: è un momento un po’ così, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, ci manca l’ultimo dettaglio per portare a casa il risultato. Ovviamente capisco i tifosi come stavo dicevo prima, al momento. Quello che serve è di concretizzare le occasioni che creiamo”.

