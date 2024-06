Pohjanpalo: “Curioso di confermarmi con la Serie A. C’è da alzare il livello, ma sono pronto”

Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni di Sky dopo la finale di ritorno dei playoff di Serie B vinta per 1-0 contro la Cremonese, conquistando così il ritorno in Serie A: “Due anni fa quando sono venuto cercavo un club ambizioso. L’anno scorso siamo andati vicini alla promozione e anche quest’anno nella regular season. Ai playoff abbiamo fatto una grande partita offensiva in finale e difensiva dopo il gol”.

Ora sei davvero il doge biondo? “Un regalo che mi hanno fatti i tifosi, una cosa emozionante averli tutti attorno”.

Su Vanoli? I risultati parlano per lui. Ci sono stati anche momenti difficili, ma siamo stati bravi a superarli”.

Ora in A qual è l’obiettivo? “Ci sarà da alzare il livello, ci saranno difensori più forti e sarà più complicato segnare. L’obiettivo è mantenere la categoria e qualche gol riuscirò a segnarlo”.

Foto: Instagram Venezia