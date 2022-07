Pogba: “Voglio ritrovare la voglia di giocare a calcio. La Juve? Ha deciso il mio cuore”

In attesa della conferenza stampa di presentazione, che si terrà domani alle 15, Paul Pogba ha parlato ai canali social della Juventus, descrivendo le prime emozioni di essere tornato in bianconero.

Queste le sue parole: “Voglio ritrovare la voglia di giocare a calcio, ho parlato con Allegri, Dybala, Cuadrado, Agnelli e Nedved, sono sempre stato in contatto con tutta la Juve. Ha deciso il mio cuore, so di aver preso la decisione giusta. Questa maglia è tutto per me, la Juventus mi ha dato la possibilità di essere Pogba. Ora voglio dare indietro questa gioia, portando trofei a questo club che merita solo di vincere. Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato a un mio amico come Paulo, sono molto contento di ritrovarlo. Ai tifosi dico che sono tornato e che sono felice. Lo sarò ancora di più quando riporteremo lo scudetto a casa”.

Foto: twitter Juventus