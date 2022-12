Pogba sulla neve, la furia dei tifosi della Juve: “Vai ad allenarti, la pazienza sta finendo”

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non sta andando come da previsioni. Dopo aver passato la prima parte della stagione in infermeria, il 2023 è atteso dai tifosi bianconeri come l’anno del vero ritorno del francese. Ma i tempi di recupero si sono dilatati ulteriormente. In attesa di vederlo in campo, a far parlare, o meglio, infuriare, i tifosi della Juve sono le foto postate dal frattense su Instagram. Infatti, come tifosi che hanno commentato inviperiti: “Vai ad allenarti, la pazienza sta finendo“, “Mi raccomando, fatti male di nuovo” oppure “Questo se si mette a sciare impazzisco“. E, per concludere: “Ma vai a Torino a correre“.

Foto: Instagram Pogba