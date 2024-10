Pogba rimanda al mittente una proposta dalla Russia

La notizia del ritorno in campo anticipato di Paul Pogba, ha acceso il dibattito pubblico di tutta Europa. La sua permanenza alla Juve parrebbe non essere plausibile, e le pretendenti che offrirebbero un contratto al francese sembrerebbero non mancare, anche se molte di queste non sarebbero particolarmente stimolanti. Secondo France Football, infatti, l’ex giocatore del Manchester United ha ricevuto, nelle ultime settimane, un’offerta concreta, pervenutagli ancor prima dell’annuncio della riduzione della squalifica. Parliamo del Broke Boys FC, club russo che milita nella Media Football League, un campionato creato nel 2022 e non affiliato alla FIFA, che riunisce celebrità e influencer, particolarmente amato in Russia. Pogba ha declinato l’offerta, volendosi concentrare sul proposte di alto livello. Il giocatore rimane quindi in attesa di un offerta soddisfacente, possibilmente dall’Europa.

Foto: X Juventus