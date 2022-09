Pogba, proseguono le indagini dopo la denuncia. La madre conferma la sua versione

Il caso Pogba continua a essere al centro dell’attenzione. Mentre, infatti, in Francia è stata aperta un’indagine in seguito ai tentativi di estorsione da parte del fratello di Paul e di altri cinque/dieci persone, denunciate domenica dal giocatore, gli inquirenti si starebbero concentrando sulle persone più vicine al centrocampista della Juve. Secondo quanto riportato da Le Parisien, sarebbero stati già ascoltati l’agente Rafaela Pimenta, la madre Yeo Moriba e un membro dello staff tecnico della Francia, che l’avrebbe invitato a rompere il silenzio rivolgendosi alla polizia italiana. Yeo Moriba, in particolare, avrebbe fornito una testimonianza in linea con le accuse mosse dal campione del mondo 2018.

Foto: Twitter Juve